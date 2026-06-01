Des Juifs orthodoxes paralysent plusieurs axes en Israël après l'arrestation de réfractaires à la conscription

D'importantes manifestations de Juifs orthodoxes ont perturbé la circulation lundi dans plusieurs villes israéliennes, notamment à Jérusalem, Bnei Brak et Safed, à la suite de l'arrestation récente d'étudiants de yeshiva accusés d'avoir refusé de répondre aux convocations de l'armée. Les rassemblements ont été organisés par la faction extrémiste dite de Jérusalem, farouchement opposée à la conscription des étudiants religieux.

Selon les organisateurs, plusieurs axes routiers majeurs ont été bloqués, dont l'échangeur de Ganot dans le centre du pays ainsi que les principales entrées de Jérusalem et de Safed. Des manifestants se sont également rassemblés devant le domicile d'un haut responsable de la police, qu'ils tiennent pour responsable des arrestations. À Jérusalem, la fermeture de certains accès à la ville a provoqué d'importants embouteillages et perturbé les transports publics.

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La police a qualifié ces rassemblements d'illégaux et a déployé des forces pour dégager les routes et rétablir la circulation. Des interventions ont notamment eu lieu près du pont des Cordes à Jérusalem ainsi qu'à proximité de l'échangeur Hamazleg, dans le sud du pays.

Les manifestations devaient initialement se tenir la veille, mais avaient été reportées après que les organisateurs eurent affirmé que des discussions avec l'armée sur une éventuelle libération des détenus progressaient favorablement. Tsahal a toutefois démenti l'existence de telles négociations.

Ce nouvel épisode s'inscrit dans un climat de tensions croissantes autour de la conscription des étudiants ultra-orthodoxes. Ces derniers jours, des militants de ce mouvement ont déjà participé à plusieurs incidents, notamment devant le domicile d'un responsable de la prison militaire de Beit Lid et au domicile du chef de la police militaire à Ashkelon. La veille encore, des manifestants avaient pénétré dans l'enceinte d'un commissariat de Beit Shemesh après l'arrestation d'un jeune ultra-orthodoxe recherché pour avoir échappé à la conscription, donnant lieu à des affrontements avec les forces de l'ordre.