La Knesset approuve en première lecture la Loi fondamentale sur l'étude de la Torah

La Knesset a adopté mercredi en première lecture la proposition de Loi fondamentale sur l'étude de la Torah, par 63 voix contre 3. Le texte, porté notamment par les partis de la coalition et soutenu par le Shas, vise à inscrire l'étude de la Torah parmi les valeurs fondamentales de l'État d'Israël et à accorder un statut particulier aux étudiants des institutions religieuses.

Selon ses promoteurs, cette législation constitue une reconnaissance officielle du rôle central de l'étude de la Torah dans la société israélienne. Le président du Shas, Aryeh Deri, a salué un "moment historique", affirmant que l'adoption du texte marque le début d'une correction de longue date. "L'État d'Israël reconnaît la valeur suprême de la Torah et le statut de ceux qui en assurent l'étude", a-t-il déclaré, promettant de poursuivre les efforts jusqu'à l'adoption définitive de la loi en deuxième et troisième lectures.

Le texte suscite toutefois de vives critiques au sein de l'opposition, qui y voit une nouvelle étape dans la consolidation des exemptions accordées aux étudiants orthodoxes vis-à-vis du service militaire.

L'ancien Premier ministre et président du parti "Ensemble", Naftali Bennett, a dénoncé ce qu'il qualifie de "Loi fondamentale sur le mépris de la Torah". Il a promis que son éventuel futur gouvernement abrogerait le texte dès son arrivée au pouvoir. "L'évitement du service militaire est l'exact opposé de l'unité nationale", a-t-il affirmé, estimant que cette politique affaiblit la cohésion du pays alors que, selon lui, l'armée a besoin de dizaines de milliers de soldats supplémentaires.

Bennett a également accusé la coalition dirigée par le Premier ministre Benjamin Netanyahu de faire passer des considérations politiques avant les impératifs de sécurité nationale. Il s'est engagé à supprimer les lois liées aux exemptions militaires et à replacer les citoyens accomplissant leur service au cœur des priorités de l'État.

L'adoption en première lecture ouvre désormais la voie à la poursuite du processus législatif, alors que le débat sur la place de l'étude religieuse et le partage du fardeau militaire demeure l'un des sujets les plus sensibles de la vie politique israélienne.