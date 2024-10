Danemark : Deux explosions près de l'ambassade d'Israël à Copenhague, pas de blessés

La police danoise a annoncé ce mercredi matin l'ouverture d'une enquête suite à deux explosions entendues à proximité de l'ambassade israélienne à Copenhague. Selon les autorités locales, l'incident n'a fait aucun blessé.

"Personne n'a été blessé, et nous menons actuellement une enquête préliminaire sur les lieux", a déclaré la police de Copenhague via les réseaux sociaux. Elle a ajouté : "Nous examinons un possible lien avec l'ambassade d'Israël, qui se trouve dans le secteur".

Les forces de l'ordre ont précisé qu'elles continueraient à communiquer sur l'évolution de la situation. De son côté, le ministère des Affaires étrangères israélien a fait savoir : "L'ambassade était fermée au moment des faits, tout le personnel diplomatique est sain et sauf, et aucun dégât n'a été constaté sur le bâtiment. L'incident est actuellement examiné et pris en charge par les autorités danoises."

Par ailleurs, une tragédie distincte s'est produite à Jaffa, en Israël, où une mère a perdu la vie dans un attentat. L'une des personnes blessées lors de cette attaque a réussi à sauver le bébé de la victime et l'a transporté à l'hôpital.