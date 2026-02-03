Danemark : deux Suédois condamnés pour terrorisme après une attaque contre l’ambassade d’Israël

Un tribunal de Copenhague a condamné deux ressortissants suédois à de lourdes peines de prison pour une attaque à la grenade visant l’ambassade d’Israël au Danemark en octobre 2024. Âgés de 18 et 21 ans au moment du verdict, ils ont écopé respectivement de 12 et 14 ans de réclusion après avoir été reconnus coupables d’actes de terrorisme.

Selon la décision de justice, les deux jeunes hommes ont lancé des grenades avec l’intention de semer une peur grave au sein des populations israélienne et danoise, ce qui caractérise un acte terroriste. Les faits se sont produits dans la nuit du 2 octobre 2024, lorsque deux engins explosifs ont endommagé la terrasse d’une habitation située à proximité immédiate de la mission diplomatique israélienne, dans le quartier résidentiel de Hellerup, au nord de Copenhague. Aucune victime n’a toutefois été recensée.

La cour a établi que les accusés, alors âgés de 16 et 18 ans, avaient agi de concert après un accord préalable avec un ou plusieurs complices non identifiés, liés à un réseau criminel basé en Suède. Le plus jeune des deux, également poursuivi en Suède pour des tirs contre l’ambassade israélienne à Stockholm, a reconnu appartenir au réseau criminel Foxtrot, qui l’aurait recruté durant sa scolarité.

Selon le procureur, ce réseau agissait comme le bras armé d’une organisation terroriste du Moyen-Orient, l’ambassade d’Israël ayant été désignée comme cible. Des traces ADN du plus jeune accusé ont été retrouvées sur l’une des grenades découvertes dans le jardin voisin.

Les deux hommes ont également été reconnus coupables de tentative de meurtre à l’encontre des occupants de la maison adjacente, mais acquittés concernant la mise en danger des soldats chargés de la protection de l’ambassade. Ils seront expulsés vers la Suède à l’issue de leur peine.

En mai 2024, les services de renseignement suédois avaient accusé l’Iran de recruter des membres de gangs criminels pour mener des actions violentes contre des intérêts israéliens, des accusations fermement démenties par Téhéran.