Danemark : les actes antisémites restent à des niveaux historiquement élevés

Les actes antisémites au Danemark sont restés à un niveau historiquement élevé pour la troisième année consécutive en 2025, selon un rapport publié par la communauté juive danoise. Au total, 199 incidents antisémites ont été recensés l’an dernier, soit le deuxième chiffre le plus élevé depuis le début des relevés en 2012, légèrement inférieur au record de 207 cas enregistrés en 2024.

Avant l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, le Danemark enregistrait en moyenne seulement neuf incidents antisémites par an. Le pays compte environ 6.000 Juifs.

« Malheureusement, l’antisémitisme au Danemark n’est pas en recul », a déclaré Ina Rosen, présidente de la communauté juive du pays. « Il s’est normalisé à un niveau sans précédent », a-t-elle ajouté.

Selon le rapport de l’AKVAH, le département chargé du recensement des actes antisémites au sein de la communauté juive danoise, près de 70 % des incidents visaient directement des personnes ou institutions clairement identifiées comme juives.

L’étude souligne également l’impact grandissant de cette situation sur la vie quotidienne des Juifs danois. Selon une enquête menée en 2025 par l’Institut danois des droits de l’homme, 83 % des Juifs du pays affirment modifier leur comportement dans l’espace public en raison de leur identité juive, tandis que 62 % disent cacher leurs symboles religieux ou communautaires.

Le rapport établit également un lien direct entre la hausse des actes antisémites et la guerre à Gaza ainsi que les tensions au Moyen-Orient. Environ 69 % des incidents seraient liés à Israël ou au conflit régional.

Parmi les faits recensés figurent 24 incidents visant des enfants et adolescents juifs, dont trois cas de violences physiques. Plus de la moitié des actes antisémites ont par ailleurs eu lieu en ligne.

Face à cette montée des tensions, le gouvernement danois avait annoncé l’an dernier un plan de 18 millions de dollars destiné à lutter contre l’antisémitisme jusqu’en 2030.