Des représentants des talibans ont effectué leur première visite officielle dans l'Union européenne

Une délégation du gouvernement taliban afghan a effectué cette semaine une visite inédite à Bruxelles, où elle a rencontré des représentants de l’Union européenne dans le cadre de discussions consacrées notamment au retour des migrants afghans déboutés du droit d’asile.

Il s’agit de la première rencontre de ce type sur le sol européen depuis la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan en août 2021. Selon des responsables européens, les échanges se sont déroulés à un niveau technique et ont porté sur les services consulaires ainsi que sur les modalités de retour des ressortissants afghans n’ayant plus le droit de séjourner dans l’Union.

La délégation afghane était conduite par Abdul Qahar Balkhi, porte-parole du ministère taliban des Affaires étrangères. Les talibans ont présenté cette rencontre comme une étape importante dans le développement de leurs relations avec les pays européens et dans l’amélioration de l’assistance consulaire aux Afghans vivant en Europe.

Selon l’UE, les discussions ont réuni des représentants de quinze États membres et se sont concentrées sur la question du rapatriement des migrants en situation irrégulière, en particulier ceux considérés comme une menace pour la sécurité ou condamnés pour des infractions. Depuis 2013, près d’un million de demandes d’asile ont été déposées par des ressortissants afghans dans l’Union européenne, dont environ la moitié ont obtenu une réponse favorable.

Cette initiative intervient alors que plusieurs pays européens réclament un durcissement de la politique migratoire et une accélération des procédures d’expulsion. Les autorités européennes soulignent que le faible taux de retour des migrants afghans constitue un défi croissant pour les États membres.

La rencontre a toutefois suscité de nombreuses critiques. Des organisations de défense des droits humains, des parlementaires européens et plusieurs personnalités publiques y voient un risque de légitimation progressive du régime taliban. Ils estiment qu’un dialogue avec Kaboul pourrait affaiblir la position européenne sur les violations des droits fondamentaux, notamment celles touchant les femmes et les filles afghanes.

La militante et prix Nobel de la paix Malala Yousafzai a dénoncé une initiative « préoccupante », estimant qu’elle pourrait être interprétée comme une forme de soutien à un régime accusé de graves atteintes aux droits humains.

Bruxelles affirme pour sa part que ces échanges ne constituent en aucun cas une reconnaissance officielle des talibans. Néanmoins, la tenue de cette réunion dans la capitale européenne est perçue par de nombreux observateurs comme un signe d’évolution dans l’approche de l’Union à l’égard des autorités afghanes, dans un contexte marqué à la fois par les enjeux migratoires et la crise humanitaire persistante en Afghanistan