Le Pakistan déclare une guerre ouverte contre l’Afghanistan des talibans

La tension est montée d’un cran entre le Pakistan et l’Afghanistan après une nuit d’affrontements armés de part et d’autre de la frontière. Le ministre pakistanais de la Défense a déclaré vendredi que son pays était désormais engagé dans une "guerre ouverte" contre son voisin, où les terroristes talibans exercent un contrôle étendu.

Selon des sources sécuritaires pakistanaises, les opérations ont inclus des frappes aériennes et terrestres visant des positions, des centres de commandement et des dépôts d’armes talibans le long de la frontière commune. Des victimes auraient été signalées des deux côtés, bien qu’aucun bilan précis n’ait été communiqué.

Le chef de la diplomatie pakistanaise a affirmé que la patience d’Islamabad était "à bout" face à l’escalade des tensions. Il a accusé les terroristes talibans d’avoir transformé l’Afghanistan en "colonie de l’Inde" (ennemi du Pakistan) et d’avoir rassemblé des combattants venus de différents pays afin "d’exporter le terrorisme".

Cette flambée de violence menace une trêve déjà fragile le long de la frontière et ravive les accusations récurrentes du Pakistan, qui affirme que le territoire afghan sert de refuge à des groupes terroristes opérant contre ses intérêts.