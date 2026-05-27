Deux Palestiniens arrêtés à Chypre pour un projet d’attentats visant des Israéliens

Deux Palestiniens ont été arrêtés la semaine dernière à Chypre, soupçonnés de préparer des attentats contre des ressortissants israéliens, ont rapporté les médias locaux.

Les suspects, âgés de 33 et 38 ans, ont été interpellés après des perquisitions menées dans les logements utilisés par l’un d’eux. Selon la police chypriote, les enquêteurs y ont découvert du matériel et des mélanges destinés à la fabrication d’explosifs.

Les autorités locales ont indiqué que les deux hommes faisaient face à de lourdes accusations liées au terrorisme et à l’appartenance à une organisation criminelle.

La police n’exclut pas l’implication d’autres personnes dans ce projet d’attaque et de nouvelles arrestations restent possibles dans le cadre de l’enquête en cours.

En raison de la nature sensible de l’affaire, l’enquête est menée en coopération avec des services internationaux, a précisé un porte-parole de la police chypriote, sans dévoiler davantage de détails.

Plus tôt cette semaine, trois citoyens israéliens ont été agressés dans la capitale chypriote par des individus syriens, selon les autorités locales.

L’ambassadeur d’Israël à Chypre, Oren Anolik, avait alors dénoncé « un acte de violence antisémite ».