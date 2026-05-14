Drapeau palestinien : Pedro Sánchez "fier" de Lamine Yamal

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a pris publiquement la défense de Lamine Yamal, après la polémique provoquée par le geste du jeune joueur du FC Barcelone, qui avait brandi un drapeau palestinien lors des célébrations du titre du club catalan. Dans un message publié ce soir sur X, le chef du gouvernement espagnol a dénoncé les critiques visant l’ailier barcelonais.

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« Ceux qui considèrent qu’agiter le drapeau d’un État revient à “inciter à la haine” ont soit perdu la raison, soit été aveuglés par leur propre ignominie », a écrit Pedro Sánchez. Il a ajouté que Lamine Yamal n’avait fait qu’exprimer « la solidarité avec la Palestine que ressentent des millions d’Espagnols », y voyant « une raison de plus d’être fier de lui ».

Cette prise de position intervient dans un contexte déjà tendu entre une partie de l’opinion espagnole, très mobilisée en faveur des Palestiniens, et Israël, dont plusieurs responsables ont dénoncé le geste du joueur. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, avait notamment qualifié l’acte de Lamine Yamal de geste haineux, appelant le FC Barcelone à condamner son joueur.

Le club catalan a, de son côté, tenté de contenir la polémique. Dans un communiqué adressé à ses supporters israéliens, le Barça a rappelé son attachement aux valeurs de respect, d’inclusion, de diversité et de dialogue, tout en disant comprendre le malaise et la déception suscités au sein de la communauté israélienne. Le club a également précisé que ce moment ne serait pas remis en avant dans ses futures vidéos officielles consacrées aux célébrations du titre.