Écosse : un Iranien et une Roumaine inculpés après une tentative d’intrusion sur une base navale

Un ressortissant iranien et une ressortissante roumaine ont été inculpés pour avoir tenté de pénétrer jeudi dans la base navale de Faslane, en Écosse, site hautement sensible où sont stationnés les sous-marins nucléaires britanniques, ont annoncé les autorités locales.

Selon la police écossaise, l’homme, âgé de 34 ans, et la femme, 31 ans, ont été arrêtés puis inculpés en lien avec cette tentative d’intrusion. Ils doivent comparaître lundi devant le tribunal de Dumbarton. Les circonstances précises de l’incident n’ont pas été détaillées, conformément aux pratiques judiciaires locales.

La base de Faslane, également connue sous le nom de HM Naval Base Clyde, constitue un pilier central de la dissuasion nucléaire du Royaume-Uni. Elle abrite notamment les quatre sous-marins équipés de missiles balistiques Trident ainsi que des sous-marins d’attaque à propulsion nucléaire de la classe Astute.

Cet incident intervient dans un contexte de tensions accrues entre l’Iran et les puissances occidentales. Les services de sécurité britanniques, dont le MI5, ont à plusieurs reprises mis en garde contre une montée des activités d’espionnage iranien sur le sol britannique.

Parallèlement, Londres a récemment autorisé les États-Unis à utiliser certaines de ses bases militaires, notamment Fairford et Diego Garcia, pour mener des opérations qualifiées de « défensives » contre des cibles iraniennes liées à la sécurité du détroit d’Ormuz. Cette décision a été vivement critiquée par Téhéran.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a accusé le Premier ministre britannique Keir Starmer de mettre « des vies britanniques en danger » en permettant l’utilisation de ces installations. Il a également affirmé que l’Iran exercerait son « droit à la légitime défense ».

Dans ce climat tendu, cette affaire souligne les risques croissants de confrontation indirecte sur le territoire européen.