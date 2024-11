Elbit Systems remporte des contrats d'une valeur de 335 millions de dollars pour la fourniture de systèmes de défense à un pays européen

Elbit Systems a annoncé aujourd'hui avoir remporté des contrats d'une valeur totale d'environ 335 millions de dollars pour la fourniture de systèmes de défense à un pays européen. Les contrats comprennent la livraison de lanceurs de roquettes PULS™️ (Precise and Universal Launching Systems) et de missiles, ainsi que des drones Hermes™️ 900 équipés de charges utiles avancées. Les contrats seront exécutés sur une période de trois ans et six mois.

Le système PULS d'Elbit Systems fournit une solution complète et économique, capable de lancer des roquettes non guidées, des munitions de précision et des missiles de différentes portées. Le lanceur est entièrement compatible avec les plateformes existantes, qu'elles soient sur roues ou sur chenilles, permettant ainsi une réduction significative des coûts de maintenance et de formation.

Le drone multi-missions Hermes™️ 900 de catégorie MALE est conçu pour effectuer un large éventail de missions, notamment le contrôle de zone et la collecte continue de renseignements, la surveillance, l'acquisition de cibles et la reconnaissance (ISTAR) dans les théâtres terrestres et maritimes. Depuis sa première vente en 2011, l'Hermes 900 a été choisi par plus de 20 clients à travers le monde.

Pour Bezhalel (Butzi) Machlis, Président et PDG d'Elbit Systems, "Ces contrats témoignent de la confiance accordée à nos solutions innovantes, comme le PULS et l'Hermes 900, sur la scène internationale, qui ont été conçues pour répondre à un large éventail de défis. Grâce au vaste portefeuille d'Elbit, nous fournissons à nos clients des outils fiables dotés d'une technologie avancée en réponse aux défis sécuritaires actuels."