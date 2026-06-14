Espagne : des trains israéliens vandalisés avant leur livraison à Tel-Aviv

Des militants anti-israéliens ont vandalisé plusieurs rames destinées au tramway de Tel-Aviv alors qu’elles se trouvaient encore en Espagne, sur un site du constructeur ferroviaire CAF.

Selon des images diffusées sur les réseaux sociaux, des individus masqués et vêtus de noir ont frappé les vitres des rames avec des marteaux avant de recouvrir l’avant des wagons de peinture rouge.

Des slogans hostiles à Israël ont également été inscrits sur les trains. L’un d’eux, rédigé en langue basque, appelait à « détruire Israël ». Les militants ont aussi accusé CAF de complicité en raison de sa participation à des projets ferroviaires israéliens.

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Les rames visées doivent être utilisées sur la future ligne violette du tramway de Tel-Aviv. Elles étaient stockées dans le nord de l’Espagne avant leur transfert vers Israël.

La société israélienne NTA, chargée du développement du réseau de transport de Tel-Aviv, a confirmé avoir été informée de l’incident. Elle a indiqué que CAF procédait aux réparations nécessaires.

Selon NTA, ces dégradations ne devraient pas retarder le projet. La première rame devait être livrée à Israël dimanche afin de permettre le début des essais techniques.

CAF est régulièrement visée par des militants pro-palestiniens en raison de son implication dans les tramways de Tel-Aviv et de Jérusalem. Le groupe espagnol fait notamment l’objet de critiques pour sa participation au projet de tramway de Jérusalem, dont certaines portions traversent Jérusalem-Est.

Le mois dernier, le parquet espagnol a annoncé l’ouverture d’une enquête sur le rôle de CAF dans ce projet. Samedi, Amnesty International a également organisé un rassemblement devant le siège de l’entreprise, à Beasain, au Pays basque, pour demander la fin de sa coopération avec les projets ferroviaires israéliens.

Malgré cet acte de vandalisme, les autorités israéliennes assurent que la future ligne violette du tramway de Tel-Aviv poursuit son calendrier.