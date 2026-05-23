Espagne : Madrid accusé d’avoir utilisé des fonds européens pour financer les retraites

Le gouvernement espagnol de Pedro Sánchez fait face à des interrogations au sein de l’Union européenne après la publication d’un rapport évoquant l’utilisation d’une partie des fonds européens de relance pour financer les retraites des fonctionnaires et certaines dépenses courantes de l’État.

Selon une enquête publiée par le quotidien espagnol El Mundo, au moins 13 milliards d’euros sur les quelque 79 milliards versés à l’Espagne dans le cadre du plan de relance européen ont été affectés en 2024 et 2025 au budget courant du gouvernement, au lieu d’être exclusivement consacrés aux investissements prévus dans les infrastructures vertes, le numérique et la relance économique.

Le mécanisme européen de relance avait été mis en place en 2021 après la pandémie de Covid-19. Pour la première fois, les 27 États membres de l’Union européenne avaient accepté de contracter une dette commune afin de financer un fonds de 577 milliards d’euros destiné à soutenir les économies européennes.

Le gouvernement espagnol rejette toute violation des règles européennes. Madrid affirme que l’utilisation temporaire d’une partie de ces fonds pour répondre à des besoins de liquidités reste autorisée par les mécanismes de la Commission européenne. Les autorités espagnoles rappellent également avoir relevé les retraites à plusieurs reprises afin d’aider les retraités à faire face à l’inflation.

Cette affaire ravive les divergences économiques entre plusieurs pays du sud de l’Europe, favorables à des politiques budgétaires plus expansives, et certains États du nord, comme l’Allemagne ou les Pays-Bas, attachés à une plus grande rigueur budgétaire. Des responsables politiques allemands et néerlandais ont demandé davantage de transparence sur l’utilisation des fonds européens.

Le sujet intervient également alors que l’Espagne, la France et l’Italie défendent l’idée d’une nouvelle dette commune européenne pour financer des projets stratégiques dans la défense, l’intelligence artificielle ou les nouvelles technologies.