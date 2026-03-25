Europe : soupçons d’implication iranienne dans des attaques visant des sites juifs

Les autorités européennes enquêtent sur une possible implication de l’Iran dans une série d’attaques visant des sites juifs à travers le continent, selon des responsables de la sécurité cités par le Wall Street Journal. Ces actes, qui ciblent notamment des écoles, des synagogues et des entreprises liées à Israël, s’inscriraient dans un contexte de tensions accrues liées à la guerre au Moyen-Orient.

D’après ces sources, des agents iraniens sont soupçonnés d’avoir recruté des individus en ligne pour mener ces attaques, en exploitant des réseaux numériques afin de coordonner des opérations à distance. Les enquêteurs évoquent également la création d’un groupe terroriste fictif destiné à revendiquer les actions et à brouiller les pistes.

Ce groupe, se présentant sous le nom de « Mouvement islamique des compagnons vertueux », a revendiqué la majorité des attaques sur les réseaux sociaux. Toutefois, les services de renseignement européens indiquent qu’il ne figurait pas dans leurs bases de données avant ce mois-ci, renforçant les soupçons d’une organisation de façade.

Les investigations se poursuivent pour déterminer l’ampleur exacte de l’implication iranienne et les éventuels relais locaux mobilisés. Cette affaire alimente les inquiétudes sur une possible extension des tensions du Moyen-Orient au sol européen, via des opérations clandestines ciblant des communautés ou des intérêts liés à Israël.