Européennes : la percée de l'extrême droite se confirme dans plusieurs pays de l'Union

La France n'est pas le seul pays d'Europe où l'extrême droite enregistre une très nette progression à l'issue des élections européennes. C'est également le cas de l'Autriche et de l'Allemagne, au point que près d'un quart des sièges de la prochaine session seront occupés par des législateurs nationalistes et eurosceptiques. Une percée qui devrait notamment avoir une influence sur la politique de l'Union en matière d'immigration et de protectionnisme.

En Allemagne, le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (Afd) arrive en deuxième position, devant le Parti social-démocrate du chancelier Olaf Scholz, qui a enregistré le pire résultat de son histoire. En Autriche, le FPÖ s'impose en tête du scrutin (27%), et les Néerlandais, premiers à voter jeudi, ont nettement renforcé le parti d’extrême droite de Geert Wilders. En Pologne, le parti centriste pro-européen du Premier ministre polonais Donald Tusk, est arrivé devant le parti nationaliste populiste Droit et Justice (PiS), mais celui-ci conserve un score élevé et l’extrême droite de Konfederacja, très eurosceptique, n’enverra pas moins de six eurodéputés à Strasbourg.

Pour autant, l’extrême droite reste divisée au Parlement européen en deux groupes (ID et ECR) dont le rapprochement reste très incertain en raison de leurs importantes divergences en particulier sur la Russie. Et en dépit de sa nette progression, les partis du centre et de gauche, ainsi que les partis du camp libéral, devraient toujours détenir la majorité des sièges au Parlement européen.