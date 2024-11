"Evitez certains quartiers" : la cheffe de la police de Berlin met en garde les juifs et la communauté LGBTQ+

La commissaire de police de Berlin, Barbara Slowik, a émis un avertissement dans le Berliner Zeitung, conseillant aux personnes portant une kippa et aux membres de la communauté LGBTQ+ d'éviter certains quartiers de Berlin majoritairement peuplés de résidents d'origine arabe "sympathisants de groupes terroristes".

Tout en précisant ne pas vouloir stigmatiser une communauté particulière, elle a reconnu l'existence d'un antisémitisme manifeste dans ces zones. Slowik a souligné que si les crimes violents contre les juifs restent rares, chaque incident est "un de trop".

La commissaire a appelé les citoyens à la vigilance et à signaler toute activité suspecte, assurant que la police ferait tout son possible pour garantir la sécurité de tous. Elle a conclu en appelant à une action collective "contre toutes les formes de haine et de violence".