Football : les supporters de Tottenham lâchent des ballons jaunes pour demander la libération d'Emily Damari, otage du Hamas

Les supporters du club de football londonien de Tottenham Hotspurs ont lâché des centaines de ballons jaunes pour sensibiliser le public à la situation de la dernière otage israélo-britannique, Emily Damari, et des cent autres captifs à Gaza, lors du quart de finale de la coupe de la ligue anglaise contre Manchester United, jeudi soir.

Itai Gal, supporter des Spurs et responsable de la campagne Stop The Hate, a souligné l'importance de ce geste en déclarant au Jewish Chronicle de Londres : "Aujourd'hui, les supporters des Spurs se sont rassemblés pour montrer à Mandy Damari (la mère d'Emily) que le public britannique n'a pas oublié Emily et qu'il attend de notre gouvernement qu'il fasse tout ce qui est en son pouvoir pour la ramener auprès de sa famille". "Emily est une grande fan de Tottenham et nous ne nous reposerons pas tant qu'elle ne sera pas libre et de retour au stade de Tottenham. Ce ne sera pas un joyeux Noël tant que tous les otages ne seront pas rentrés chez eux", a-t-il ajouté.

Outre le lâcher de ballons jaunes au stade de Tottenham, les supporters ont organisé des rassemblements hebdomadaires, distribuant des tracts avec des images d'Emily portant une écharpe des Spurs disant "C'est l'une des nôtres". Ils ont également demandé au président du club, Daniel Levy, d'utiliser sa position pour plaider en faveur de la libération d'Emily. Une banderole au stade indiquait : "Daniel Levy, l'une des nôtres est otage à Gaza. Les Spurs doivent la récupérer maintenant - Emily Damari. Ramenez-la à la maison !".

Emily, aujourd'hui âgée de 28 ans, a été enlevée le 7 octobre 2023, par des terroristes du Hamas lors de l'attaque du kibboutz de Kfar Aza, dans le sud d'Israël. Des informations indiquent qu'on lui a tiré dans la main et qu'on lui a bandé les yeux avant de l'emmener à Gaza. Sa mère, Mandy Damari, qui fait campagne sans relâche pour la libération de sa fille, a exprimé sa profonde crainte pour le bien-être d'Emily : "Je crains qu'elle ne soit morte. Et si elle n'est pas morte, elle n'a pas assez à manger, elle ne peut pas se laver, boire de l'eau, elle pourrait être malade".