La cheffe du gouvernement italien, Giorgia Meloni, a affirmé qu’elle ne soutiendrait pas une éventuelle décision américaine de retirer ses troupes stationnées en Italie, dans un contexte de réévaluation de la présence militaire des États-Unis en Europe. « C’est une décision qui ne dépend pas de moi et à laquelle, personnellement, je ne serais pas favorable », a-t-elle déclaré à des journalistes en marge d’un sommet de la Communauté politique européenne à Erevan, en Arménie.

Cette prise de position intervient après des propos du président américain, Donald Trump, qui a évoqué la possibilité de réduire la présence militaire américaine non seulement en Allemagne, mais aussi en Italie et en Espagne. Interrogé la semaine dernière sur un éventuel retrait, il avait répondu « probablement », alimentant les inquiétudes de plusieurs partenaires européens quant à la solidité des garanties de sécurité américaines.

Washington a récemment confirmé le transfert de milliers de soldats stationnés en Allemagne, une décision perçue comme un signal de désengagement progressif du continent. Dans ce contexte, Rome affiche clairement son attachement à la coopération stratégique avec les États-Unis et à la présence militaire américaine sur son sol, considérée comme un pilier de la sécurité euro-atlantique.

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Giorgia Meloni a également indiqué qu’elle pourrait rencontrer prochainement le secrétaire d’État américain, Marco Rubio, attendu à Rome dans les prochains jours pour une série d’entretiens diplomatiques. Cette visite devrait inclure une rencontre avec le pape Leo, illustrant l’importance des discussions en cours entre Washington et ses alliés européens.

Alors que les incertitudes persistent sur l’évolution de la posture américaine en Europe, l’Italie entend ainsi défendre le maintien d’une coopération militaire étroite avec les États-Unis, tout en appelant à davantage de clarté sur les intentions stratégiques de Washington.