L'Allemagne veut engager "un dialogue étroit" avec les États-Unis

L’Allemagne souhaite « engager un dialogue étroit » avec les États-Unis afin de clarifier leurs intentions stratégiques, a déclaré lundi le chef de la diplomatie allemande, Johann Wadephul, lors d’une visite à Athènes. Cette prise de position intervient dans un contexte de tensions transatlantiques, marqué notamment par l’annonce d’un retrait partiel des troupes américaines stationnées en Allemagne.

« Il faut engager un dialogue étroit avec les États-Unis pour clarifier quelle décision a été effectivement prise et quelles possibilités nous avons d’exercer une influence », a-t-il affirmé aux côtés de son homologue grec, Giorgos Gerapetritis. Washington prévoit en effet de transférer environ 5.000 soldats depuis ses bases en Allemagne, une décision qui suscite des interrogations sur l’engagement militaire américain en Europe.

Le président américain, Donald Trump, a également évoqué une réduction plus large de la présence militaire américaine, alimentant les inquiétudes à Berlin. Dans ce contexte, le chancelier Friedrich Merz a laissé entendre que le projet de déploiement de missiles de croisière Tomahawk en Allemagne était, pour l’heure, suspendu.

Face à ces évolutions, Johann Wadephul a appelé à renforcer les capacités de défense européennes. « Nous devons considérer cela comme un nouvel appel à développer plus rapidement nos propres capacités et à les rendre disponibles. Il n’y a pas d’autre voie », a-t-il insisté, tout en relativisant la portée de certaines décisions américaines, estimant qu’il ne fallait pas « surestimer des mesures isolées ».

En parallèle, les tensions commerciales s’ajoutent aux désaccords stratégiques. Donald Trump a menacé d’imposer des droits de douane de 25 % sur les véhicules importés depuis l’Union européenne, accusant le bloc de ne pas respecter un accord commercial encore en cours de validation. Berlin tente ainsi d’éviter une dégradation plus large de ses relations avec Washington, dans un climat déjà fragilisé par les divergences sur plusieurs dossiers internationaux.