L’Iran menace les navires américains dans le détroit d’Ormuz, les États-Unis ajustent leur « Projet Liberté »

Selon un responsable américain, les militaires déployés dans la région sont désormais autorisés à frapper toute menace immédiate visant les navires traversant le détroit. Cela pourrait inclure des vedettes rapides des Gardiens de la révolution iraniens ou des positions de missiles susceptibles de viser le trafic maritime.

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Cette évolution intervient dans le cadre du « Projet Liberté », annoncé par Washington dans la nuit pour soutenir les navires marchands bloqués dans le détroit d’Ormuz. Le commandement central américain, le CENTCOM, a indiqué que cette mission mobiliserait des moyens militaires importants, tout en combinant coordination maritime, renseignement et action diplomatique.

Une source proche du président américain a décrit cette initiative comme le « début d’un processus qui pourrait conduire à une confrontation avec les Iraniens ». La formule traduit la prudence de Washington, qui cherche à rétablir la liberté de navigation sans provoquer immédiatement une escalade majeure.

Selon les informations disponibles, l’amiral Brad Cooper, commandant du CENTCOM, avait présenté jeudi à Donald Trump un plan plus ambitieux. Celui-ci prévoyait de faire passer des navires de la marine américaine dans le détroit d’Ormuz. En cas de réaction iranienne, les États-Unis auraient détruit tout missile ou toute vedette rapide lancés contre eux. Une attaque de l’Iran contre des pays du Golfe aurait, selon un responsable américain, pu entraîner une reprise de la guerre à pleine puissance.

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D’après plusieurs responsables cités par les médias américains, la marine américaine ne devrait pas, pour l’instant, escorter systématiquement les navires marchands. Les forces américaines devraient plutôt fournir des informations de navigation, notamment pour éviter les mines, tout en restant en mesure d’intervenir en cas de menace directe.

L’Iran, de son côté, affirme que la sécurité du détroit d’Ormuz relève de ses forces armées. Un haut responsable militaire iranien a averti que toute force étrangère armée, en particulier américaine, serait attaquée si elle tentait d’entrer dans le détroit sans coordination avec Téhéran.