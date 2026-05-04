LIVE BLOG | Les États-Unis lancent le « Projet Liberté » pour sécuriser le détroit d’Ormuz, annonce Donald Trump
Le commandement central américain a annoncé le lancement du « Projet Liberté », visant à rétablir la liberté de navigation pour le transport maritime commercial dans le détroit d’Ormuz.
La réunion du cabinet de sécurité, qui devait se tenir ce soir après avoir déjà été rapportée la veille, a de nouveau été annulée
L'armée israélienne a appelé à l'évacuation immédiate de plusieurs localités du sud du Liban, dont Qana et Sarafand
https://x.com/i/web/status/2051165919414460918
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L'Iran a exécuté trois hommes impliqués dans les manifestations antigouvernementales qui ont eu lieu dans tout le pays en janvier, rapportent les médias locaux.
L'audience au tribunal de Benjamin Netanyahou a été annulée après une demande de son avocat déposée dans la nuit. « À ce stade, nous ne pouvons fournir aucun détail supplémentaire », indique le tribunal.
Un pétrole aurait été touché par des projectiles non identifiés au large de Fujairah, aux Émirats arabes unis.
L'armée américaine confirme le lancement du « Projet Liberté » pour venir en aide aux navires bloqués dans le détroit d'Ormuz
« La mission, dirigée par le président, apportera son soutien aux navires marchands qui cherchent à transiter librement par ce couloir commercial international essentiel », a déclaré le CENTCOM dans un communiqué, après que Donald Trump a annoncé plus tôt cette opération destinée à escorter les navires bloqués dans le détroit d'Ormuz.
https://x.com/i/web/status/2051075238352355404
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Toute « ingérence » américaine dans le détroit d'Ormuz constituerait une violation du cessez-le-feu, affirme un responsable iranien
Un haut responsable iranien prévient que Téhéran considérerait toute tentative américaine d'ingérence dans le détroit d'Ormuz comme une violation du cessez-le-feu. « Toute ingérence américaine dans le nouveau régime maritime du détroit d'Ormuz sera considérée comme une violation du cessez-le-feu », écrit Ebrahim Azizi, chef de la commission de la sécurité nationale au Parlement iranien, sur X. Cette déclaration intervient après que le président américain Donald Trump a annoncé un plan prévoyant l'escorte de navires par les forces américaines à travers le détroit d'Ormuz, actuellement bloqué, à partir de lundi.