LIVE BLOG | Les États-Unis lancent le « Projet Liberté » pour sécuriser le détroit d’Ormuz, annonce Donald Trump

L'armée américaine confirme le lancement du « Projet Liberté » pour venir en aide aux navires bloqués dans le détroit d'Ormuz

« La mission, dirigée par le président, apportera son soutien aux navires marchands qui cherchent à transiter librement par ce couloir commercial international essentiel », a déclaré le CENTCOM dans un communiqué, après que Donald Trump a annoncé plus tôt cette opération destinée à escorter les navires bloqués dans le détroit d'Ormuz.