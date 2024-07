Grèce : arrestations dans le cadre d'attaques contre des cibles juives à Athènes

La police anti-terroriste grecque a procédé à l'arrestation de sept personnes en lien avec deux attaques distinctes visant des intérêts juifs dans le centre d'Athènes cette année, selon un communiqué officiel.

La première affaire concerne une attaque à la bombe incendiaire artisanale contre un bâtiment abritant un hôtel et un restaurant appartenant à des Israéliens, survenue le 15 mai. Quatre suspects ont été appréhendés : une Grecque de 25 ans, deux Iraniens de 46 et 36 ans, et un Afghan de 44 ans. Ils sont accusés d'incendie criminel et de dégradation de biens étrangers avec un motif racial. Le second incident s'est produit le 18 juin, lorsque deux individus à moto ont lancé des matières inflammables à l'entrée d'une synagogue d'Athènes, provoquant un incendie. Un Grec de 44 ans et un Afghan de 26 ans ont été arrêtés, ainsi qu'un Iranien de 30 ans soupçonné d'être leur complice. Ils font face à des accusations d'incendie criminel, de possession d'armes et de vol, entre autres infractions. Les autorités ont saisi des preuves, notamment des téléphones portables, dans une résidence à Athènes et dans une prison. Sur les sept personnes arrêtées, cinq ont été placées en détention provisoire, tandis que deux ont été libérées sous conditions dans l'attente de leur procès.

Ces arrestations mettent en lumière les préoccupations croissantes concernant la sécurité des intérêts juifs en Grèce et soulèvent des questions sur les motivations des suspects, dont certains sont d'origine étrangère. L'enquête se poursuit pour déterminer s'il existe des liens entre ces attaques et d'éventuels réseaux extrémistes internationaux.