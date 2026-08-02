Deux hélicoptères de lutte contre les incendies sont entrés en collision ce dimanche alors qu'ils intervenaient sur un important foyer dans la région de Psatha, à l'ouest d'Athènes. Selon les autorités grecques, les deux membres d'équipage de l'un des appareils ont pu être secourus, tandis que ceux du second appareil sont décédés. Leurs corps ont été retrouvés au terme d'une vaste opération de recherche.

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L'accident s'est produit au-dessus de l'un des principaux fronts de l'incendie qui ravage depuis trois jours l'ouest de l'Attique, entre Porto Germeno et Mégare. Environ 500 pompiers, appuyés par des renforts venus de France et de Roumanie, sont mobilisés pour tenter de contenir les flammes.

Les conditions météorologiques compliquent considérablement les opérations. Des vents soufflant jusqu'à 70 km/h ont contraint les autorités à immobiliser les avions bombardiers d'eau, laissant les hélicoptères seuls assurer les largages sur les zones les plus critiques.

L'incendie continue de progresser et menace plusieurs localités situées à l'ouest de la capitale grecque. Des ordres d'évacuation ont été émis dans plusieurs secteurs, tandis que les images aériennes montrent que de vastes superficies sont déjà parties en fumée. Selon les autorités, de nombreuses habitations ont été détruites et le risque d'incendie demeure extrêmement élevé.

Le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, s'est rendu au centre régional de coordination de la protection civile pour suivre l'évolution de la situation, alors que les recherches se poursuivent pour retrouver l'équipage porté disparu.