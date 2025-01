Herzog dénonce l'hypocrisie des institutions internationales lors de la Journée de la mémoire de la Shoah

Lors d'une cérémonie à l'ONU marquant la Journée internationale de la mémoire de l'Holocauste, le président israélien Isaac Herzog a vivement critiqué les institutions internationales, les accusant d'avoir dévoyé leur mission originelle dans leurs attaques contre Israël.

Herzog a évoqué la mémoire de son grand-oncle, Hersch Lauterpacht, survivant de la Shoah, qui fut procureur aux procès de Nuremberg avant de participer à la création de la Cour internationale de Justice (CIJ), où il siégea comme juge. "Il l'a fait porté par une foi profonde et l'espoir que les institutions internationales s'engageraient à jamais à empêcher que ces crimes odieux ne se reproduisent - contre le peuple juif ou tout autre peuple", a déclaré le président.

Cependant, Herzog a déploré que "plutôt que de remplir sa mission et de lutter courageusement contre une épidémie mondiale de terreur djihadiste, meurtrière et abjecte, cette assemblée a régulièrement fait preuve de faillite morale". Il a notamment accusé la Cour pénale internationale (CPI) d'"hypocrisie scandaleuse et de protection des auteurs d'atrocités, créant une symétrie déformée entre la victime et le monstre meurtrier".

Le président israélien a également reproché à l'ONU et aux cours internationales de "laisser prospérer des doctrines génocidaires antisémites après le plus grand massacre de Juifs depuis la Seconde Guerre mondiale". Selon lui, les terroristes cherchent à "instrumentaliser les institutions internationales, sapant la raison fondamentale de leur création", tandis que ces institutions "manipulent la définition du génocide dans le seul but d'attaquer Israël et le peuple juif".