Hongrie : la légende juive des échecs Judit Polgár sollicitée pour briguer la présidence du pays

Le Premier ministre hongrois Peter Magyar a annoncé sur Facebook qu'il devait rencontrer lundi l'ancienne championne d'échecs Judit Polgár afin de lui proposer de se présenter à la prochaine élection présidentielle en Hongrie.

« Notre culture a besoin d'unité, de paix et d'un président dont chaque Hongrois puisse être fier », a écrit Magyar dans son post. « La présidence de la République n'est ni une profession, ni un lieu de travail, mais le plus haut service public. Le rôle du président : servir et représenter tous les Hongrois. Judith Polgár, proposée aujourd'hui à la présidence de la République par des personnalités reconnues de la vie publique hongroise, est une telle personnalité. C'est pourquoi je la rencontrerai demain et lui demanderai si elle est prête à servir notre pays dans ce nouveau rôle jusqu'à l'adoption de la nouvelle constitution. »

Âgée de 50 ans, Judit Polgár est considérée comme la plus grande joueuse d'échecs de l'histoire. Formée dès son plus jeune âge avec ses sœurs Susan (Zsuzsa) et Sofia (Zsófia) par leur père, László Polgár, elle a choisi de se mesurer presque exclusivement aux meilleurs joueurs masculins plutôt que de participer aux compétitions féminines.

Au sommet de sa carrière, elle a intégré le Top 10 mondial de la Fédération internationale des échecs (FIDE), une performance inédite pour une femme, et a battu plusieurs champions du monde, parmi lesquels Garry Kasparov, Anatoli Karpov, Boris Spassky et Viswanathan Anand.

Retraitée de la compétition depuis 2014, Judit Polgár se consacre aujourd'hui à la promotion des échecs dans l'éducation à travers la Fondation Judit Polgár, qui développe des programmes pédagogiques destinés aux écoles.

Figure emblématique des échecs internationaux et personnalité juive de premier plan en Hongrie, elle ne s'est jamais engagée activement en politique et n'a occupé aucune fonction élective. À ce stade, elle n'a pas réagi publiquement à la proposition annoncée par Peter Magyar, qui pourrait toutefois marquer une entrée remarquée dans la vie politique hongroise si elle venait à l'accepter.