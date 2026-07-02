"Ils sèment la peur" : la communauté juive grecque dénonce une marche d'intimidation à Thessalonique

Une manifestation organisée par des militants pro-palestiniens dans les rues de Thessalonique, en Grèce, a suscité une vive controverse et conduit à l'ouverture d'une enquête policière. L'événement, présenté par ses organisateurs comme une "visite antisioniste", visait à dénoncer la présence israélienne dans la ville et son attractivité croissante auprès des touristes israéliens.

Des dizaines de participants ont défilé dans le centre-ville vêtus de t-shirts noirs arborant le drapeau palestinien. Selon les médias grecs, les autorités examinent désormais si des infractions liées à l'incitation à la haine ou à la violence ont été commises au cours de la manifestation. L'enquête porte également sur les organisateurs de l'événement, affiliés au collectif anarchiste Rubicon.

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La marche a provoqué de vives réactions au sein de la communauté juive grecque. Dans un communiqué, le Conseil central des communautés juives de Grèce (KIS) a dénoncé une démonstration d'intimidation visant les Juifs et les Israéliens. L'organisation a établi un parallèle avec les persécutions antisémites qui ont marqué l'histoire de Thessalonique, rappelant que la ville fut autrefois le théâtre d'attaques contre la population juive.

Le Congrès juif mondial a également condamné l'événement, estimant que la manifestation avait pour objectif d'intimider les membres de la communauté juive locale ainsi que les visiteurs israéliens.

À ce stade, aucune inculpation n'a été annoncée. Les enquêteurs analysent les slogans, les messages diffusés et le déroulement de la marche afin de déterminer si des violations de la législation grecque ont été commises.

Cette affaire intervient dans un contexte de préoccupations croissantes concernant la sécurité des Israéliens en Grèce. Ces derniers mois, les autorités grecques ont notamment mis au jour un réseau lié au Hamas qui aurait planifié des activités contre des cibles israéliennes. À la suite de cette découverte, le ministre grec de la Protection des citoyens, Michalis Chrysochoidis, avait souligné les risques sécuritaires auxquels le pays est confronté, rappelant que la Grèce accueille chaque année des milliers de touristes israéliens.