Incendie meurtrier à Crans-Montana en Suisse : une Israélienne portée disparue

Une citoyenne israélienne est considérée comme portée disparue après l’incendie meurtrier survenu à Crans-Montana, en Suisse, a indiqué vendredi le ministère israélien des Affaires étrangères. Selon les autorités israéliennes, la victime est actuellement « définie comme sans contact » à la suite du drame. Elle possède également une autre nationalité.

Le ministère précise qu’une équipe de l’ambassade d’Israël se trouve sur les lieux de la catastrophe et demeure en contact étroit avec les autorités locales suisses afin de suivre l’évolution de la situation. Parallèlement, le département chargé des Israéliens à l’étranger, en coordination avec la mission diplomatique, est en lien constant avec la famille de la disparue.

Le sinistre, qui s’est déclaré dans la nuit dans un établissement de Crans-Montana, a fait au moins 40 morts, selon un nouveau bilan communiqué par la police cantonale valaisanne. Au total, 119 personnes ont été blessées, dont 14 ressortissants français. Les autorités indiquent que 113 blessés ont pu être formellement identifiés à ce stade.

Le commandant de la police cantonale a confirmé que le nombre de victimes pourrait encore évoluer, tandis que les opérations d’identification se poursuivent. L’origine exacte de l’incendie fait toujours l’objet d’une enquête approfondie.

La procureure générale du Valais a toutefois indiqué que « toutes les pistes sont explorées », tout en précisant que « tout laisse à penser que le feu est parti de bougies incandescentes placées sur des bouteilles de champagne, trop proches du plafond du bar ». Selon elle, cette configuration aurait provoqué un embrasement généralisé extrêmement rapide.

Ce drame, l’un des plus graves survenus ces dernières années dans la région, a suscité une vive émotion en Suisse comme à l’étranger, tandis que les autorités poursuivent leurs investigations et que les familles des victimes attendent des informations.