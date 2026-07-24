Incendies géants en Espagne et en France : des dizaines de milliers de personnes évacuées

Une nouvelle vague de chaleur extrême, accompagnée de vents violents et d'une végétation desséchée, alimente d'immenses incendies en Espagne et dans le sud-ouest de la France. Face à la multiplication des foyers, le gouvernement espagnol a déclaré une situation d'urgence nationale, une mesure exceptionnelle permettant à l'État de coordonner l'ensemble des moyens de lutte contre les flammes.

Plus de 10 000 personnes ont dû quitter leur domicile dans la région de Madrid et dans la province voisine d'Ávila, où plusieurs incendies menacent des zones habitées. Des centaines de pompiers, des unités terrestres et des militaires spécialisés dans les situations d'urgence ont été mobilisés. Les autorités décrivent une situation particulièrement critique, alors que les températures ont dépassé 40 °C dans une grande partie du pays et ont approché 45 °C dans certaines régions.

Plus de 100 000 hectares ont déjà été ravagés par les flammes en Espagne depuis le début de l'année, soit une superficie environ deux fois et demie supérieure à celle de l'ensemble des forêts du Carmel. La croissance abondante de la végétation après un printemps très pluvieux, suivie par des semaines de chaleur intense, a créé des conditions particulièrement favorables à la propagation rapide des incendies.

La France est également confrontée à deux incendies majeurs sur la côte atlantique. Les autorités ont ordonné l'évacuation totale de la presqu'île du Cap Ferret, près de Bordeaux, où quelque 40 000 habitants et vacanciers ont été évacués, notamment par bateau. Le feu y a déjà parcouru environ 10 000 hectares et détruit des dizaines d'habitations. Un second brasier près de Biscarrosse a contraint des milliers d'autres personnes à partir.

Paris a activé le mécanisme européen de protection civile afin d'obtenir des avions et des hélicoptères bombardiers d'eau supplémentaires. Au total, plus de 60 000 personnes ont été évacuées dans le sud-ouest de la France, où les vents compliquent le travail des centaines de pompiers engagés sur le terrain.

Cette succession d'incendies intervient alors que l'Europe occidentale subit une nouvelle période de températures extrêmes. La Méditerranée connaît elle aussi une chaleur exceptionnelle, avec des températures de surface localement supérieures de plusieurs degrés aux normales saisonnières. Les scientifiques soulignent que le réchauffement climatique rend les vagues de chaleur plus fréquentes et plus intenses, tout en augmentant le risque de feux de forêt dévastateurs.