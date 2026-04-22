Indignation après une pancarte « Juifs et animaux interdits » : un hôtel du Kirghizistan retire l’affichage

Le panneau, affiché à l’hôtel Villa à Osh, était rédigé en kirghize, en russe et en anglais

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Le panneau notifiant l'interdiction d'entrée "aux Juifs et aux chiens"
Le panneau notifiant l'interdiction d'entrée "aux Juifs et aux chiens"Réseaux sociaux 27A

Un hôtel de la ville d’Osh, dans le sud du Kirghizistan, qui avait placé une pancarte interdisant l’accès aux « Juifs et aux animaux », l'a finalement retirée après une vive polémique et des réactions diplomatiques dénonçant un message antisémite.

L’ambassadeur d’Israël au Kazakhstan et au Kirghizistan, Yoav Bistritsky, a indiqué mardi que les autorités locales étaient intervenues rapidement pour faire disparaître l’affiche et ouvrir une enquête sur les circonstances de son affichage. Sur le réseau social X, il a salué une réponse « rapide », ainsi que l’ouverture d’une procédure contre les responsables présumés, estimant qu’un tel message « n’a sa place dans aucune société ».

Le panneau, affiché à l’hôtel Villa à Osh, était rédigé en kirghize, en russe et en anglais. Il associait une interdiction d’entrée à une étoile de David et à l’image d’un chien, une combinaison qui a immédiatement suscité l’indignation. L’ambassade d’Israël avait dès la veille dénoncé publiquement une « déclaration ouvertement antisémite et offensante », photos à l’appui.

Sous la pression, l’établissement a finalement retiré l’affichage. Les autorités kirghizes n’ont pas détaillé publiquement les suites judiciaires éventuelles.

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L’hôtel concerné est référencé sur la plateforme Booking.com. Ces dernières années, le site a déjà été confronté à plusieurs controverses liées à des refus d’accueil de clients israéliens, conduisant dans certains cas à la suspension d’établissements.

Le Kirghizistan, pays d’Asie centrale comptant environ 7,4 millions d’habitants, abrite une petite communauté juive estimée à environ 400 personnes selon le Congrès juif mondial. Israël entretient des relations diplomatiques avec ce pays depuis 1992.

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