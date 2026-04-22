Indignation après une pancarte « Juifs et animaux interdits » : un hôtel du Kirghizistan retire l’affichage

Un hôtel de la ville d’Osh, dans le sud du Kirghizistan, qui avait placé une pancarte interdisant l’accès aux « Juifs et aux animaux », l'a finalement retirée après une vive polémique et des réactions diplomatiques dénonçant un message antisémite.

L’ambassadeur d’Israël au Kazakhstan et au Kirghizistan, Yoav Bistritsky, a indiqué mardi que les autorités locales étaient intervenues rapidement pour faire disparaître l’affiche et ouvrir une enquête sur les circonstances de son affichage. Sur le réseau social X, il a salué une réponse « rapide », ainsi que l’ouverture d’une procédure contre les responsables présumés, estimant qu’un tel message « n’a sa place dans aucune société ».

Le panneau, affiché à l’hôtel Villa à Osh, était rédigé en kirghize, en russe et en anglais. Il associait une interdiction d’entrée à une étoile de David et à l’image d’un chien, une combinaison qui a immédiatement suscité l’indignation. L’ambassade d’Israël avait dès la veille dénoncé publiquement une « déclaration ouvertement antisémite et offensante », photos à l’appui.

Sous la pression, l’établissement a finalement retiré l’affichage. Les autorités kirghizes n’ont pas détaillé publiquement les suites judiciaires éventuelles.

L’hôtel concerné est référencé sur la plateforme Booking.com. Ces dernières années, le site a déjà été confronté à plusieurs controverses liées à des refus d’accueil de clients israéliens, conduisant dans certains cas à la suspension d’établissements.

Le Kirghizistan, pays d’Asie centrale comptant environ 7,4 millions d’habitants, abrite une petite communauté juive estimée à environ 400 personnes selon le Congrès juif mondial. Israël entretient des relations diplomatiques avec ce pays depuis 1992.