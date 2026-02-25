Italie : record historique d’actes antisémites en 2025

L’Italie a enregistré en 2025 un nombre sans précédent d’actes antisémites, avec 963 incidents recensés, selon les données publiées par le Centre de documentation juive contemporaine (CDEC). Un chiffre record qui confirme une hausse continue observée depuis quatre ans.

En 2022, 241 faits avaient été signalés. Ils étaient 453 en 2023, puis 877 en 2024. L’année 2025 marque donc une nouvelle accélération préoccupante.

La majorité des incidents se sont produits en ligne : 643 cas ont été relevés sur les réseaux sociaux et autres plateformes numériques. Mais 320 actes ont également été enregistrés dans l’espace public. Ils incluent des graffitis antisémites, des dégradations et profanations de synagogues, des menaces, des intimidations et des agressions physiques.

Au cours de l’année écoulée, plusieurs affaires ont marqué les esprits : vandalisme d’une synagogue à Rome accompagné de slogans nazis, agressions physiques contre des personnes juives à Milan, ou encore harcèlement verbal à Venise.

Un sondage publié en septembre révèle par ailleurs qu’environ 15 % des Italiens considèrent les attaques contre des Juifs comme « justifiables ». Un résultat qui alarme les chercheurs du CDEC.

Dans son rapport annuel, l’institution met en garde contre une banalisation croissante du discours antisémite au sein de la société italienne. Selon ses auteurs, cette normalisation réduit progressivement les espaces sociaux où l’identité juive est pleinement acceptée et protégée par les principes constitutionnels.

Face à cette tendance, les organisations communautaires et les autorités sont appelées à renforcer les dispositifs de prévention et d’éducation, alors que l’Italie fait face à l’une des plus fortes vagues d’hostilité antisémite de son histoire récente.