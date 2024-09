Jeremy Corbyn secoue l'échiquier politique britannique avec une nouvelle alliance pro-palestinienne

L'ancien leader travailliste et député indépendant d'Islington North, Jeremy Corbyn, s'apprête à former une alliance parlementaire inédite avec quatre autres députés indépendants élus sur des plateformes pro-palestiniennes. Cette initiative, baptisée "Alliance Indépendante", promet de bousculer le statu quo politique britannique et de raviver le débat sur la politique étrangère du pays.

L'Alliance Indépendante, composée de Corbyn et des députés Shockat Adam, Ayoub Khan, Adnan Hussain et Iqbal Mohamed, s'est engagée à faire pression pour un embargo sur les armes à destination d'Israël. Corbyn a lancé un appel aux autres députés à rejoindre ce nouveau bloc, dans une tentative claire d'élargir son influence au-delà de son assise actuelle.

Cette initiative marque un nouveau chapitre dans la carrière politique mouvementée de Corbyn. Suspendu du Parti travailliste en 2020 suite à des remarques controversées liées à une enquête sur l'antisémitisme au sein du parti sous sa direction, Corbyn semble déterminé à maintenir son influence politique malgré son statut d'indépendant. La formation de cette alliance intervient alors que Keir Starmer, successeur de Corbyn à la tête du Parti travailliste, s'efforce de repositionner le parti au centre de l'échiquier politique. Starmer a consacré une grande partie de son mandat à purger le parti de l'héritage d'extrémisme et de racisme attribué à l'aile gauche, cherchant à reconquérir l'électorat centriste.

L'émergence de cette nouvelle alliance pourrait avoir un impact significatif sur les débats parlementaires, en particulier sur les questions de politique étrangère.

Alors que le Royaume-Uni se prépare pour de futures élections, l'Alliance Indépendante de Corbyn pourrait bien jouer un rôle crucial dans la définition des enjeux et la formation des alliances politiques, que ce soit en tant que force de proposition ou comme épine dans le pied du Labour.