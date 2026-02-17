JO d’hiver : la RTS désavoue un journaliste après une polémique sur un bobeur israélien

La chaîne publique suisse Radio Télévision Suisse (RTS) a retiré de son site internet une séquence de commentaire diffusée lors de l’épreuve de bob à deux aux Jeux olympiques d’hiver de Milano-Cortina 2026, dans laquelle l’un de ses journalistes s’interrogeait longuement sur la présence de l’athlète israélien Adam Edelman.

Lors du passage d’Edelman et de son coéquipier Menachem Chen, le commentateur Stefan Renna avait rappelé les prises de position publiques du sportif en soutien à l’action militaire d’Israël à Gaza. Il avait notamment évoqué des publications sur les réseaux sociaux, dans lesquelles Edelman qualifiait la guerre de « plus moralement juste de l’histoire » et se moquait d’inscriptions « Free Palestine » lors d’une compétition précédente. Le journaliste citait également l’usage du terme « génocide » par une commission d’enquête de l’ONU.

Dans un communiqué transmis à l'agence Reuters, la RTS a indiqué que son journaliste avait souhaité interroger la politique du Comité international olympique concernant les déclarations d’athlètes engagés publiquement. Toutefois, la chaîne a jugé que ces éléments, « bien que factuels », pouvaient apparaître inappropriés en raison de leur longueur dans le cadre d’un commentaire sportif, et a donc décidé de retirer la séquence.

Stefan Renna a également établi un parallèle avec les règles imposées aux athlètes russes concourant sous bannière neutre et évoqué le cas d’un skeletoneur ukrainien disqualifié pour avoir porté un casque à message politique. Le CIO a rappelé que les commentaires relèvent de la responsabilité des diffuseurs.

Adam Edelman a réagi sur les réseaux sociaux, dénonçant une « diatribe » et saluant l’engagement de son équipe. Après deux manches, le duo israélien occupait la dernière place provisoire de l’épreuve.