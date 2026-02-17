JO d’hiver 2026 : un commentateur suisse appelle à exclure les athlètes israéliens

La participation inédite d’Israël à l’épreuve de bobsleigh des Jeux olympiques d’hiver 2026, organisés en Italie, a été éclipsée par une controverse. Lors de la deuxième manche disputée lundi, l’équipe israélienne a terminé à la dernière place. Son capitaine israélo-américain, Adam Edelman, a néanmoins affiché un état d’esprit combatif, déclarant : "Nous sommes des gagnants, pas des victimes."

La polémique est née des commentaires de Stefan Renna (RTS), qui a évoqué d’anciens messages publiés par Edelman pendant la guerre contre le Hamas. Le commentateur a accusé le sportif de soutenir un "génocide à Gaza" et a cité une publication dans laquelle Edelman qualifiait la guerre de "chose la plus moralement justifiée de l’histoire".

Renna a ensuite rappelé que le Comité international olympique interdit la participation d’athlètes prenant part ou exprimant un soutien à des actes de guerre, soulignant le cas des sportifs russes et biélorusses contraints de concourir sous bannière neutre. Il s’est interrogé sur l’absence de mesures similaires visant des athlètes israéliens.

L’épisode s’inscrit dans un climat déjà tendu pour la délégation israélienne. Lors de la cérémonie d’ouverture à Milan, l’équipe avait été accueillie par des sifflets et des huées au moment de son entrée dans le stade. Par ailleurs, un employé d’une boutique officielle des Jeux a été filmé lançant "Free Palestine" à des spectateurs israéliens.