Première historique : l'équipe israélienne de bobsleigh qualifiée pour les JO d'hiver 2026

Le Comité olympique israélien a reçu jeudi une nouvelle qui fera date dans l'histoire du sport national. La Fédération internationale de bobsleigh et de skeleton a officiellement confirmé la qualification de l'équipe israélienne de bobsleigh pour les Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026.

C'est une première absolue pour Israël : jamais auparavant le pays n'avait été représenté dans la discipline du bobsleigh aux Jeux olympiques. L'équipe participera aux épreuves de bob à deux et de bob à quatre, démontrant ainsi la profondeur du projet sportif israélien.

Cette qualification porte à neuf le nombre d'athlètes israéliens qui disputeront les prochains Jeux d'hiver, répartis dans cinq disciplines différentes.

L'équipe de bobsleigh israélienne se compose d'Adam Edelman, Menachem Hen, Ward Fawarseh et Omer Katz, avec Uri Zissman comme remplaçant. L'ensemble est placé sous la direction d'Itamar Sperling, entraîneur de la sélection nationale.

Cette qualification représente l'aboutissement d'années d'efforts et de préparation pour développer ce sport d'hiver dans un pays peu habitué aux disciplines nordiques, confirmant la volonté d'Israël de diversifier sa présence sur la scène olympique internationale.