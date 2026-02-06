JO d’hiver Milano Cortina 2026 : une délégation israélienne modeste mais déterminée

Loin de ses repères climatiques et sportifs traditionnels, Israël s’apprête à relever le défi des Jeux olympiques d’hiver de Milano Cortina 2026, qui s’ouvrent vendredi soir dans le nord de l’Italie. La délégation israélienne comptera neuf athlètes olympiques et une représentante paralympique, un groupe restreint mais animé par une forte volonté de représenter le pays sur la neige et la glace.

Symbole de continuité et de progression, les skieurs alpins Barnabas Szollos et sa sœur Noa, participeront à leurs deuxièmes Jeux après Pékin 2022. Barnabas, figure de proue des sports d’hiver israéliens, apporte une solide expérience acquise dans plusieurs disciplines, tandis que Noa poursuit son ascension après avoir récemment décroché les premiers points de Coupe du monde de l’histoire d’Israël en ski alpin.

Sur la glace, la patineuse artistique Mariia Seniuk fera ses débuts olympiques. Quadruple championne nationale, elle incarne l’élégance et la technicité dans l’une des disciplines les plus médiatisées des Jeux. Elle aura également l’honneur de porter le drapeau israélien lors de la cérémonie d’ouverture, un rôle hautement symbolique.

La délégation israélienne franchira aussi un cap historique en bobsleigh. Le pilote AJ Edelman, accompagné de Menachem Chen, Omer Katz, Uri Zisman et Ward Fawarseh, mènera le premier équipage israélien qualifié dans cette discipline exigeante, fruit de près de dix ans d’efforts pour s’imposer au plus haut niveau.

Autre parcours marqué par la persévérance, celui du skeletonman Jared Firestone, qui disputera enfin les Jeux après avoir manqué de peu la qualification en 2022. En ski de fond, Attila Mihaly Kertesz entrera lui aussi dans l’histoire en devenant le premier Israélien à concourir dans cette discipline aux Jeux olympiques d’hiver.

La délégation sera complétée par la paralympienne Sheina Vaspi, de retour après avoir été la première athlète israélienne à participer aux Jeux paralympiques d’hiver en 2022.

À Milano Cortina, les médailles ne constituent pas l’objectif principal. Pour Israël, l’enjeu réside avant tout dans la représentation, l’accomplissement personnel et la fierté nationale, avec l’ambition de laisser une trace durable, discipline après discipline.