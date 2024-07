Keir Starmer et le Parti travailliste : une renaissance des relations avec la communauté juive britannique

Depuis son accession à la tête du Parti travailliste en 2020, Keir Starmer, devenu Premier ministre vendredi, a fait de la reconstruction des relations avec la communauté juive britannique une priorité absolue. Cette décision stratégique s'est avérée payante lors des dernières élections, où le parti a bénéficié d'un soutien significatif de la part de nombreux électeurs juifs. Selon un sondage publié par le New York Times, près de la moitié des électeurs juifs avaient l'intention de voter pour les travaillistes avant les élections.

Des victoires importantes dans des bastions juifs du nord de Londres, comme Finchley et Golders Green, où près d'un électeur sur cinq est juif, soulignent à quel point la confiance dans le parti a été restaurée. Cette amélioration des relations complexes est largement attribuée à l'approche ferme de Starmer face à l'antisémitisme qui était enraciné dans le parti sous son prédécesseur, Jeremy Corbyn. Starmer n'a pas hésité à exclure Corbyn du parti après la publication d'un rapport accusant le Labour d'actes illégaux de harcèlement et de discrimination envers les membres juifs. Josh Simons, un politique juif travailliste nouvellement élu au Parlement, a déclaré au New York Times : "Le changement dans la relation entre le Parti travailliste et la communauté juive britannique est extraordinaire", soulignant la volonté de Starmer de cultiver les relations avec la communauté juive et de s'opposer fermement aux déclarations antisémites. Starmer, qui se définit comme athée, est marié à une femme juive et sa famille fréquente régulièrement une synagogue libérale. Il a souligné son engagement personnel envers la religion juive, allant jusqu'à mentionner qu'il termine son travail plus tôt les vendredis soirs. Ces gestes, ainsi que son approche de principe contre l'antisémitisme, ont grandement contribué à établir la confiance au sein de la communauté juive britannique. Cependant, il est important de noter que cette montée du soutien juif au Parti travailliste s'est faite au détriment du soutien des électeurs musulmans. Certains éléments de la communauté musulmane critiquent sévèrement Starmer pour avoir retardé son engagement à reconnaître un État palestinien indépendant. Ce fossé idéologique représente un défi significatif que le parti devra relever à l'avenir.