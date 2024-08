L'Allemagne durcit sa politique migratoire et sécuritaire après une attaque terroriste

Le gouvernement de coalition allemand a annoncé une série de mesures visant à renforcer la sécurité nationale et à réformer sa politique d'asile. Cette décision fait suite à une attaque au couteau survenue lors d'un festival à Solingen, qui a coûté la vie à trois personnes et en a blessé huit autres. Le terroriste, un demandeur d'asile syrien débouté, aurait des liens avec le groupe terroriste État islamique.

Ce tragique événement a ravivé le débat politique sur l'immigration en Allemagne, à l'approche des élections régionales. Face à la montée des critiques de l'opposition d'extrême droite, le gouvernement a réagi en proposant un ensemble de mesures strictes.

Parmi les principales dispositions, un durcissement de la réglementation sur les armes. Les couteaux seront désormais interdits lors d'événements publics tels que les festivals populaires et les manifestations sportives. Les forces de l'ordre fédérales seront autorisées à utiliser des pistolets à impulsion électrique (Tasers), et les contrôles pour l'obtention de permis d'armes seront renforcés.

En matière d'asile, le gouvernement prévoit d'abaisser le seuil "d'expulsion sévère" pour les individus ayant commis des crimes avec des armes. Les critères d'exclusion du statut de réfugié seront également durcis, avec des peines plus lourdes pour les crimes graves, y compris pour les jeunes délinquants. De plus, les demandeurs d'asile ayant des dossiers en cours dans d'autres pays européens ne pourront plus bénéficier d'aides sociales en Allemagne. Les réfugiés qui retournent dans leur pays d'origine sans raison impérieuse risqueront de perdre leur statut de protection, une mesure qui ne s'appliquera pas aux réfugiés ukrainiens. Ces nouvelles dispositions reflètent la volonté du gouvernement allemand de trouver un équilibre entre la tradition d'accueil du pays et les préoccupations croissantes en matière de sécurité nationale.