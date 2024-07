L'Allemagne mène une vaste opération anti-terroriste contre les relais de l'Iran et du Hezbollah

La police allemande a perquisitionné 53 propriétés à travers le pays, y compris la mosquée Imam Ali de Hambourg, une importante institution liée à l'Iran. Ces opérations surviennent peu après que le gouvernement a interdit une organisation accusée d'être un "avant-poste" de la théocratie iranienne, de promouvoir l'idéologie de ses dirigeants et de soutenir le groupe terroriste libanais du Hezbollah.

L'interdiction du Centre islamique de Hambourg (IZH) et de cinq de ses sous-organisations en Allemagne fait suite à des perquisitions menées en novembre dernier. La ministre de l'Intérieur, Nancy Faeser, affirme que les preuves recueillies lors de l'enquête "ont confirmé les graves soupçons à un tel point que nous avons ordonné l'interdiction aujourd'hui".

Selon Mme Faeser, l'IZH "promeut une idéologie islamiste-extrémiste et totalitaire en Allemagne" et ses organisations "soutiennent également les terroristes du Hezbollah et propagent un antisémitisme agressif". Son ministère indique que "en tant que représentant direct du 'Guide suprême de la révolution islamique' iranien, l'IZH diffuse de manière agressive et militante l'idéologie de la révolution islamique et cherche à l'imposer en République fédérale d'Allemagne". La mosquée Imam Ali de Hambourg, l'installation la plus emblématique du groupe, faisait partie des propriétés perquisitionnées tôt ce matin. Des opérations ont également eu lieu à Berlin et dans six autres États allemands. L'IZH est sous la surveillance des services de renseignement intérieur allemands depuis longtemps, qui ont indiqué dans leur rapport annuel 2023 qu'il s'agit de la représentation la plus importante de l'Iran en Allemagne, en dehors de l'ambassade du pays.