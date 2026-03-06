L’Allemagne met en garde contre un effondrement de l’Iran et un risque de nouvelle crise migratoire

Le chancelier allemand Friedrich Merz a mis en garde vendredi contre les conséquences d’un possible effondrement de l’État iranien, estimant qu’une telle situation pourrait déclencher une nouvelle vague migratoire vers l’Europe, comparable à celle provoquée par la guerre civile en Syrie.

S’exprimant lors d’un déplacement au salon des artisans à Munich, le dirigeant allemand a souligné que l’Europe devait éviter une déstabilisation totale de l’Iran dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient déclenchée par les frappes américano-israéliennes contre la République islamique.

« Une guerre sans fin n’est pas dans notre intérêt », a déclaré Friedrich Merz. « L’économie iranienne ne doit pas s’effondrer. Il faut empêcher les mouvements migratoires incontrôlés en provenance d’Iran », a-t-il ajouté, évoquant également le risque d’un effondrement de l’État iranien.

Interrogé sur la possibilité d’un afflux de réfugiés en Allemagne, le chancelier a toutefois indiqué qu’il était encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives. Il a néanmoins insisté sur la nécessité de préserver l’intégrité de l’Iran afin d’éviter une crise comparable à celle provoquée par la guerre en Syrie.

« Nous ne voulons pas voir se reproduire ici le scénario syrien », a-t-il déclaré, rappelant qu’à la suite du conflit syrien, plus d’un million de réfugiés étaient arrivés en Allemagne entre 2015 et 2016, après la décision de l’ancienne chancelière Angela Merkel d’adopter une politique d’accueil très ouverte.

Friedrich Merz a également affirmé avoir évoqué cette question lors de ses discussions avec Washington et le gouvernement israélien, appelant à créer rapidement les conditions d’une stabilisation durable de l’Iran.

Selon lui, l’objectif doit être la mise en place d’un gouvernement démocratiquement légitime capable d’assurer la continuité et la stabilité d’un pays de plus de 90 millions d’habitants.

Depuis son arrivée au pouvoir en mai dernier, le chancelier allemand a par ailleurs durci la politique migratoire de l’Allemagne, affirmant vouloir éviter l’apparition de nouveaux flux massifs de réfugiés vers le pays.