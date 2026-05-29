L’Allemagne préoccupée par le projet israélien d’étendre son contrôle sur Gaza

Le gouvernement allemand a exprimé vendredi sa préoccupation face aux projets d’Israël visant à étendre les zones sous son contrôle dans la bande de Gaza.

Un porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères a déclaré que Berlin s’opposait à toute division permanente du territoire.

Jeudi, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a indiqué avoir ordonné à l’armée de prendre le contrôle de 70 % de la bande de Gaza, précisant qu’Israël contrôle actuellement environ 60 % du territoire.

L’accord de cessez-le-feu et de libération des otages conclu en octobre 2025 sous médiation américaine avait laissé Israël maître de plus de la moitié du territoire tandis que le Hamas conservait un contrôle de facto sur le reste du territoire.

Berlin, l’un des alliés les plus proches d’Israël en Europe, réaffirme son soutien à la sécurité de l’État hébreu tout en mettant en garde contre toute mesure susceptible de compromettre les perspectives d’un règlement futur du conflit.