Benjamin Netanyahou affirme avoir ordonné à Tsahal de prendre le contrôle de 70% de Gaza

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré avoir donné pour instruction à Tsahal de prendre le contrôle de 70% de la bande de Gaza, soit bien au-delà des zones actuellement contrôlées par Israël depuis le cessez-le-feu négocié sous médiation américaine.

S’exprimant lors d’une conférence organisée par l’Académie de leadership Ein Prat, Benjamin Netanyahou a affirmé qu’Israël contrôlait déjà environ 60% du territoire gazaoui.

« À ce stade, nous contrôlons totalement 60% du territoire de Gaza… et ma directive est d’arriver à 70% », a-t-il déclaré dans des propos diffusés par la chaîne israélienne Channel 12.

Lorsqu’un participant a lancé qu’Israël devait prendre « 100 % » du territoire, le Premier ministre a répondu : « Nous avançons par étapes », avant d’ajouter : « D’abord 70 %, nous commencerons par cela ».

Benjamin Netanyahou avait déjà reconnu la semaine dernière qu’Israël contrôlait environ 60 % de la bande de Gaza.

Des cartes publiées par Israël en mars montraient l’existence d’une nouvelle zone restreinte s’ajoutant aux secteurs déjà occupés par l’armée israélienne depuis le cessez-le-feu conclu en octobre sous médiation américaine.

Selon plusieurs estimations, ces zones représenteraient désormais près des deux tiers du territoire total de Gaza.