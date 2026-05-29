L'Allemagne rend à la famille du résistant Marc Bloch sept livres volés, peu avant sa panthéonisation

À quelques semaines de l’entrée au Panthéon de l’historien et résistant juif Marc Bloch, l’Allemagne a restitué à sa famille sept ouvrages spoliés par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.

La cérémonie s’est tenue jeudi à l’ambassade de France à Berlin, en présence des descendants de Marc Bloch et de son épouse Simonne Vidal. Les ouvrages, saisis en 1942 dans la bibliothèque familiale dans le cadre des persécutions antisémites menées par le régime nazi, ont été retrouvés dans plusieurs bibliothèques allemandes, notamment à Berlin, Francfort et Greiz.

Ces livres, principalement consacrés à l’histoire et à la philosophie, portent tous la signature de Marc Bloch, ce qui a permis leur identification. L’un d’eux conserve également l’ex-libris du couple, illustré d’un homme foulant le raisin et accompagné de la devise latine « Veritas vinum vitae » (« La vérité est le vin de la vie »), symbole de l’attachement de l’historien à la quête de vérité.

Sur les 5.000 à 7.000 ouvrages composant la bibliothèque personnelle de Marc Bloch avant-guerre, seuls un peu plus de 2.000 avaient été retrouvés et restitués à sa famille après la Libération. Les recherches se poursuivent aujourd’hui encore. « Elles sont loin d’être terminées », a souligné Katharina Scheibe, responsable des restitutions à la Bibliothèque de Berlin.

Le ministre allemand de la Culture, Wolfram Weimer, a salué « une reconnaissance majeure d’une injustice historique », tandis que l’ambassadeur de France en Allemagne, François Delattre, a évoqué « un signe fort de l’amitié franco-allemande ».

Arrêté par la Gestapo à Lyon en mars 1944 pour son engagement dans la Résistance, Marc Bloch fut torturé puis fusillé le 16 juin 1944 avec 27 de ses compagnons. Il fera son entrée au Panthéon le 23 juin prochain.