L'Allemagne conditionne désormais l'octroi de la nationalité à la reconnaissance de l'Etat d'Israël

Une loi entrée en vigueur ce jeudi en Allemagne modifie les conditions d'obtention de la nationalité. Parmi les nouvelles exigences, les candidats à la naturalisation devront désormais affirmer leur soutien au droit d'existence d'Israël.

"En réponse à l'augmentation de l'antisémitisme en Allemagne, la liste des questions du test de naturalisation a été élargie. De nouvelles questions d'examen ont été ajoutées sur les thèmes de l'antisémitisme, le droit de l'État d'Israël à exister et la vie juive en Allemagne", a annoncé le ministère allemand de l'Intérieur.

Cette décision intervient dans un climat tendu, alors même le soutien de l'Allemagne à Israël est en question et que le gouvernement est accusé de restreindre la liberté d'expression des pro-Palestiniens.

La ministre de l'Intérieur, Nancy Faeser, a défendu ces changements comme "un engagement envers une Allemagne moderne", tout en soulignant : "Quiconque ne partage pas nos valeurs ne pourra pas obtenir de passeport allemand. Ici, nous avons tracé une ligne rouge cristalline et rendu la loi beaucoup plus forte qu'auparavant. L'antisémitisme, le racisme et d'autres formes de mépris de l'humanité excluent la naturalisation."

Ces nouvelles mesures coïncident avec la publication d'un rapport alarmant de l'organisation RIAS, révélant une augmentation de 83% des incidents antisémites en Allemagne l'année dernière, particulièrement après les événements d'octobre 2023 et l'offensive militaire israélienne à Gaza.