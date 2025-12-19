L'ambassadeur iranien à Stockholm convoqué au sujet de la possible condamnation à mort d'un Suédois

La Suède a convoqué l’ambassadeur d’Iran à Stockholm à la suite d’informations faisant état de la condamnation à mort d’un citoyen suédois en Iran. L’annonce a été faite vendredi par la ministre suédoise des Affaires étrangères, Maria Malmer Stenergard, citée par l’AFP.

« Nous avons reçu des informations selon lesquelles il aurait été condamné à mort en première instance, mais nous n’avons pas été en mesure de les confirmer », a déclaré la cheffe de la diplomatie suédoise. « Nous nous efforçons naturellement de clarifier la situation », a-t-elle ajouté, précisant que l’ambassadeur iranien avait été convoqué mercredi afin de dénoncer clairement une telle condamnation.

Les autorités judiciaires iraniennes ont indiqué mardi qu’un homme de nationalité suédoise avait été arrêté en juin dernier en Iran et jugé pour espionnage. Selon le pouvoir judiciaire, l’accusé, également détenteur de la nationalité iranienne, aurait acquis la nationalité suédoise en 2020 et résidé en Suède depuis cette date. Il serait entré en Iran environ un mois avant le déclenchement de la guerre avec Israël, à la suite de frappes israéliennes le 13 juin 2024.

Téhéran affirme que cet homme aurait été recruté en 2023 par les services de renseignement israéliens. Il aurait rencontré des agents israéliens, reçu une formation dans plusieurs capitales européennes et effectué plusieurs voyages en Israël, dont un dernier peu avant son entrée en Iran.

L’Iran, qui ne reconnaît pas la double nationalité, considère ces personnes exclusivement comme iraniennes sur son territoire. L’espionnage y est passible de la peine de mort, une perspective qui suscite de vives inquiétudes à Stockholm.