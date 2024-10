Boris Johnson pense que Netanyahou avait caché en 2017 un dispositif d'écoute dans sa salle de bain

Boris Johnson affirme dans son livre qu'il est possible que le Premier ministre Benjamin Netanyahou ait placé un dispositif d'écoute dans les toilettes personnelles du Premier ministre britannique - c'est ce qu'a rapporté aujourd'hui le journal britannique "The Guardian".

Johnson a déclaré que lorsque le Premier ministre israélien a visité le département des Affaires étrangères en 2017, son équipe de sécurité a découvert un dispositif d'écoute dans la salle de bain après qu'il y soit allé.

Selon Johnson, lors d'une réunion au ministère des Affaires étrangères, Netanyahou a demandé à utiliser les toilettes, qu'il a décrites comme "similaires aux toilettes pour hommes d'un club huppé de Londres, celles que l'on trouve dans une 'aile secrète'".

Bureau du Premier ministre

Johnson a déclaré : "Bibi s'est absenté pendant un moment, et peut-être est-ce une coïncidence ou peut-être pas, mais on m'a dit que plus tard, lorsqu'ils ont effectué une vérification de routine pour détecter les dispositifs d'écoute, ils en ont trouvé un dans les toilettes". Lorsqu'on lui a demandé, lors d'une interview avec le "Telegraph", s'il pouvait donner plus de détails sur ce qui s'était passé, Johnson a répondu : "Je pense que tout ce que vous devez savoir sur cet épisode se trouve dans le livre".