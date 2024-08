L'antisémitisme explose au Royaume-Uni, atteignant des sommets historiques

Le Royaume-Uni fait face à une vague sans précédent d'antisémitisme, avec des chiffres qui donnent le vertige. Le premier semestre de 2024 a vu un nombre record de 1.978 incidents antisémites, pulvérisant tous les records précédents pour une période de six mois.

Ces données alarmantes proviennent du dernier rapport du Community Security Trust (CST), une organisation dédiée à la protection de la communauté juive britannique. Pour mettre ces chiffres en perspective, ils dépassent largement les 964 cas enregistrés sur la même période en 2023, et même les 1.371 cas de 2021.

La guerre entre Israël et le Hamas semble avoir joué un rôle catalyseur dans cette flambée de haine. Plus de la moitié des incidents recensés font directement référence aux événements du 7 octobre 2023 et au conflit qui a suivi.

Mark Gardner, à la tête du CST, n'a pas mâché ses mots, qualifiant cette augmentation de "honteuse". Il souligne que ce fléau s'est répandu dans tous les aspects de la société britannique, des écoles aux transports en commun, en passant par les lieux de travail et les campus universitaires. Face à cette situation préoccupante, les autorités britanniques réagissent. La ministre de l'Intérieur a fermement condamné cette montée de l'antisémitisme, promettant une application rigoureuse de la loi contre les responsables de ces actes, que ce soit dans la rue ou en ligne.