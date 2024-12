L'Arabie saoudite avait alerté l'Allemagne sur la dangerosité du terroriste de Magdebourg

Les autorités saoudiennes avaient averti à plusieurs reprises le gouvernement allemand des opinions extrémistes de Taleb Abd Al-Mohsen, le suspect de l'attaque à la voiture-bélier qui a fait cinq morts sur un marché de Noël à Magdebourg. Selon les médias allemands, l'Arabie saoudite avait émis entre trois et quatre avertissements concernant Al-Mohsen et avait même demandé son extradition, une requête rejetée par l'Allemagne qui craignait pour sa sécurité. Le premier avertissement concernant ses opinions est parvenu aux autorités allemandes en 2007, soit un an après son arrivée dans le pays. Cependant, les autorités allemandes avaient estimé qu'il ne représentait pas une menace.

D'après les rapports allemands, Al-Mohsen, qui se définissait comme un "ex-musulman", était un partisan du parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD). Il avait publié de nombreux messages sur les réseaux sociaux condamnant l'islam et accusant le gouvernement allemand d'échouer à lutter contre "l'islamisation de l'Europe".

La radiodiffusion publique allemande a rapporté que l'homme s'était détaché de l'islam à la fin des années 90 et était devenu une figure importante de la communauté des exilés saoudiens en Allemagne. Selon le magazine Der Spiegel, qui a analysé ses comptes sur les réseaux sociaux, il était un fervent partisan de l'AfD et avait écrit il y a huit ans qu'il souhaitait "lancer un projet avec le parti et créer une académie pour les ex-musulmans."

L'attaque survenue sur le marché de Noël de Magdebourg a également fait des dizaines de blessés. Le suspect, arrivé en Allemagne en 2006, avait réussi à s'intégrer dans la société allemande malgré les avertissements répétés des autorités saoudiennes concernant sa radicalisation.