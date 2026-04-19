L’Espagne va demander à l’Union européenne de "rompre" son accord d’association avec Israël

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a annoncé ce dimanche son intention de demander à l’Union européenne de mettre fin à son accord d’association avec Israël, marquant une nouvelle escalade diplomatique dans un contexte régional déjà extrêmement tendu. Cette prise de position s’inscrit dans une série de critiques croissantes émanant de plusieurs capitales européennes à l’égard de la politique menée par le gouvernement israélien.

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« Nous n'avons rien contre le peuple israélien ; bien au contraire. Mais un gouvernement qui viole le droit international et, par conséquent, les principes et les valeurs de l'UE ne peut être notre partenaire. NON À LA GUERRE », a-t-il écrit, dans un message au ton particulièrement ferme.

L’accord d’association entre l’Union européenne et Israël constitue le socle des relations économiques et politiques entre les deux parties, facilitant notamment les échanges commerciaux et la coopération dans plusieurs domaines stratégiques. Sa remise en cause représenterait une rupture majeure et un signal politique d’une rare intensité.

Pour l’heure, aucune décision formelle n’a été prise au niveau européen, où toute suspension d’un tel accord nécessiterait un consensus entre les États membres.