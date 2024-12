L'Europe repense sa politique d'asile pour les réfugiés syriens

Un changement majeur s'opère en Europe concernant l'accueil des réfugiés syriens. L'Allemagne, l'Autriche et la France viennent de suspendre l'examen des nouvelles demandes d'asile syriennes, une décision qui s'annonce déterminante pour les prochaines élections allemandes.

L'Allemagne, qui a accueilli le plus grand nombre de réfugiés syriens dans l'Union européenne, compte aujourd'hui plus de 800 000 ressortissants syriens sur son territoire. Cette situation découle directement de la politique d'ouverture menée par l'ancienne chancelière Angela Merkel, qui avait permis l'entrée d'un million de demandeurs d'asile entre 2015 et 2016.

Le ministère de l'Intérieur allemand vient d'annoncer la suspension de toutes les demandes d'asile des citoyens syriens, dans l'attente d'une meilleure visibilité sur la situation politique en Syrie. Cette décision affecte environ 47 000 personnes, selon l'agence de presse DPA.

Cette annonce a provoqué de vives réactions politiques. Plusieurs dirigeants de l'opposition chrétienne-démocrate (CDU) ont suggéré d'encourager le retour des Syriens dans leur pays, s'attirant les critiques des sociaux-démocrates (SPD) du chancelier Scholz, qui jugent ce débat inapproprié si peu de temps après la chute du régime Assad. Des élections anticipées sont prévues en Allemagne début 2025, où la CDU conservatrice et le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD) sont donnés favoris. Un sondage réalisé vendredi dernier place l'immigration comme deuxième préoccupation majeure des Allemands.

En Autriche, où la question des réfugiés continue de renforcer l'extrême droite et les conservateurs, le gouvernement a également ordonné l'arrêt du traitement des demandes d'asile syriennes. Le regroupement familial, qui permettait aux familles de réfugiés de se retrouver, est également gelé. Les Syriens représentent actuellement le plus important groupe de demandeurs d'asile dans le pays.