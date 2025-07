L'Iran accusé de tentatives d'assassinat et d'enlèvement de Juifs en Grande-Bretagne

Articles recommandés -

L’Iran constitue une menace « persistante et imprévisible » pour le Royaume-Uni, équivalente à celle de la Russie, selon un rapport du Comité du renseignement et de la sécurité (ISC) publié ce jeudi, a rapporté The Telegraph. Depuis 2022, Téhéran a planifié au moins 15 tentatives d’assassinat ou d’enlèvement sur le sol britannique, ciblant des dissidents, des médias critiques et des « Juifs influents ». Les services iraniens, souvent via des agents criminels tiers, utilisent des cyberattaques comme le « spear-phishing » ou des logiciels espions pour atteindre leurs objectifs.

Le rapport dénonce une « forte augmentation » des menaces physiques, notamment contre les opposants au régime et les intérêts juifs et israéliens. Lord Beamish, président de l’ISC, condamne l’usage par l’Iran de « l’assassinat comme outil d’État ». Les services de renseignement révèlent que Téhéran attire ses cibles vers des pays tiers, souvent au Moyen-Orient, pour les kidnapper. En 2023, la chaîne Iran International a suspendu ses activités à Londres après des menaces, et son présentateur, Pouria Zeraati, a été poignardé.

Le ministère des Affaires étrangères considère cette menace physique comme la plus grave émanant de l’Iran, à l’égal de celle de la Russie. Le rapport critique l’approche britannique, trop centrée sur le programme nucléaire iranien, et appelle à une stratégie plus globale. Malgré les récents revers infligés aux proxys iraniens par Israël, l’ISC insiste sur l’urgence d’une réponse ferme face à la menace croissante de Téhéran.